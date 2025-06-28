إيران تشيع قادة عسكريين وعلماء نوويين قتلوا في الحرب مع إسرائيل

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انطلقت صباح السبت في إيران مراسم تشييع رسمية لستين من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال حرب الاثني عشر يوماً بين البلدين، في اليوم الرابع لوقف هش لإطلاق النار وبينما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة الجمهورية الاسلامية مجدداً.

ومع انطلاق التشييع في الساعة الثامنة (4,30 ت غ)، أعلن التلفزيون الرسمي “بدأت رسمياً مراسم تكريم الشهداء”، عارضاً مشاهد لحشود تجمعت في وسط طهران.

ونقل التلفزيون مواكب جنازة “شهداء الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني”، وظهرت في المشاهد نعوش ملفوفة بالعلم الإيراني وعليها صور القادة القتلى باللباس العسكري.

ويشارك الرئيس مسعود بزشكيان في المراسم بحسب التلفزيون.

وتوعد ترامب دون أدنى شك بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت الاخيرة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري، متهماً المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالجحود ومدعياً أنه أنقذه من “موت قبيح ومخز”.

وقال ترامب “كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية التي تعد الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته”.