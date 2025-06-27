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سوريا تعلن ضبط ثلاثة ملايين قرص كبتاغون!

27
JUNE
2025
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع مكافحة المخدرات ضبط في ريف دمشق بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك نحو 3 ملايين حبة كبتاغون مخدرة و50 كغ من مادة الحشيش المخدر.

ونشرت وزارة الداخلية السورية بيانا على "تلغرام" قال فيه مدير إدارة مكافحة المخدرات خالد عيد: "بعد متابعة دقيقة ومستمرة، نفذنا كمينا محكما على أحد الطرق التي تستخدمها هذه الشبكة، أسفر عن اشتباك بين القوة الأمنية وعناصر الخلية، تمكن على إثره أفراد الشبكة من الفرار، تاركين السيارة التي كانوا يستقلونها وبتفتيشها ضُبط نحو 3 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، إضافة إلى 50 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدّر".

وأضاف أنه تم تنظيم الضبط اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، والعمل جارٍ على ملاحقة الفارين.

وأكد عيد أنه "لن يُسمَح بأن تكون أراضي سوريا ممرا أو ملاذا لعمليات تهريب وترويج المخدرات، وأن الإدارة تواصل عملها بكل طاقتها لاجتثاث هذه الآفة التي فتكت بالمجتمع خلال السنوات الماضية في ظل النظام البائد".

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