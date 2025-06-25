بعد الإعلان عن اغتياله.. قائد إيراني كبير يظهر في احتفال النصر! (صورة)

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نشرت وسائل إعلام إيرانية أمس الثلاثاء، مقطع فيديو كُشف فيه عن مصير قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، بعد تقارير عن وفاته بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

ونشر الإعلام الإيراني مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، تظهر اللواء إسماعيل قاآني وهو يحضر "في "احتفال النصر" بطهران، حيث تجمع الناس في ساحة الثورة لدعم عملية "بشارة الفتح" ولإظهار التضامن مع القوات المسلحة.

ويأتي ظهور اللواء قاآني وسط الناس، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ عند االساعة السابعة صباحا.

وكان الإعلام العبري قد نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرا يفيد بأنه تم مقتل اللواء قاآني في الهجمات الإسرائيلية التي بدأتها تل أبيب 13 يونيو الجاري على إيران، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من قياديي الحرس الثوري الإيراني، أبزهم قائده العام اللواء حسين سلامي.