ترامب حذر إيران من ضربة جديدة!

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وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرا إلى إيران من أنها ستواجه ضربة أميركية جديدة إذا أعادت بناء برنامجها النووي، بحسب "روسيا اليوم".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف "الناتو" مارك روته في لاهاي قال ترامب: "لو أعاد الإيرانيون البناء ستكون هناك ضربة أميركية أخرى بالتأكيد، لكني لا أعتقد أنني أقلق بهذا الشأن. لقد انتهى الأمر لسنوات طويلة".

وشدد على أن "كل شيء قد انهار ولا يمكن لأحد الدخول لرؤيته لانهياره التام. فلا يمكن دخول غرفة تحتوي على ملايين الأطنان من الصخور"، مضيفا: "عندما تتحدث إلى من صمموا هذه القنابل، ويفهمون ما يمكن أن تفعله، ومن نفذوا المهمة، ستدرك أن القنابل أصابت أهدافها بدقة تامة".