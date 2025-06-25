مصر تكشف عن عدد ضخم من الطائرات عبر مجالها الجوي بعد إغلاق أجواء دول مجاورة

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قالت وزارة الطيران المدني المصرية، إن المجال الجوي المصري شهد معدلات وتحديات تشغيلية غير مسبوقة بسبب الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن المجال الجوي المصري استقبل أكثر من 1500 طائرة يوميا خلال الأيام الماضية بسبب تحويل مسارات العديد من الطائرات إلى المجال الجوي المصري، نتيجة إغلاق عدد من المجالات الجوية لبعض دول الجوار، الأمر الذي "فرض تحديات تشغيلية كبيرة تعاملت معها فرق المراقبة الجوية المصرية باحترافية عالية، وفق البيان.

وأشاد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، "بالمستوى الاحترافي الرفيع الذي ظهرت به كوادر المراقبة الجوية المصرية وجميع القائمين على سلامة المجال الجوي" خاصة في ظل كثافة الحركة الجوية الناتجة عن إغلاق عدد من المجالات الجوية المجاورة.

وكانت سلطات الطيران المدني المصري أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المطارات المصرية، استعدادا لاستقبال الرحلات الجوية التي قد يتم تحويل مسارها إلى المطارات المصرية نتيجة تلك المتغيرات الإقليمية.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري يعمل بكفاءة كاملة وبصورة طبيعية، وأن حركة الملاحة الجوية بجميع المطارات المصرية منتظمة وآمنة.