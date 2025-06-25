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رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة مع إيران لم تنته بعد.. لا وقت للراحة والتراخي

25
JUNE
2025
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أكد رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي ايال زامير أنه بالرغم من دخول وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران حيز التنفيذ، إلا أن "أمامهم الكثير من التحديات، ولا وقت للراحة والتراخي".
 
قناة عبرية تكشف عن رسالة "من مصر إلى إسرائيل" بعد اتفاق طهران وتل أبيب على وقف إطلاق النار
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أجرى اليوم الثلاثاء، تقدير موقف مع أعضاء هيئة الأركان العامة بعد دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ، عند الساعة السابعة صباحا.
 
وقال  إيال زامير: "انتهى فصل ملموس لكن المعركة مع إيران لم تنته بعد. ننتقل الآن إلى فصل جديد يعتمد على الإنجازات التي حققناها في المعركة الحالية. أعدنا المشروع النووي الإيراني سنوات عديدة إلى الوراء كما هو الحال بالنسبة إلى مشروعها الصاروخي".
 
وأضاف زامير: "كان أداء جيش الدفاع أحسن ما يمكن، استنادا إلى إنجازات استخبارية غير مسبوقة سجلتها هيئة الاستخبارات العسكرية. قام طيارو سلاح الجو الذين أبدوا شجاعتهم بالعمل في ظل المخاطر على بعد آلاف الكيلومترات عن بلادنا بالإغارة على الأهداف وتدميرها".
 
وأردف: "عملت منظومة الدفاع الجوي ووحدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حماية جبهتنا الداخلية بإمكانياتها العملياتية الفريدة من نوعها. وعملت قوات قيادة الجبهة الداخلية بحنكتها على إنقاذ الحياة وكل ذلك تحت إشراف هيئة العمليات. ساهمت كل من قيادات المناطق والهيئات والأذرع في إنجاح العملية، سواء بالمشاركة الفعالة والمباشرة في العملية في إيران أو بالدفاع الصارم عن قطاع مسؤوليتها".
 
وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "بالرغم من الإنجاز العظيم الذي حققناه يجب أن نبقى ثابتين على الأرض، فأمامنا الكثير من التحديات. يجب أن نبقى على أتم التركيز لأنه لا وقت للراحة والتراخي".
 
وختم قائلا: "الآن نعيد تركيزنا إلى قطاع غزة من أجل إعادة المختطفين وانهيار حكم حماس. أفتخر بما أتيح لي من حق لقيادة الجيش في هذه الفترة".
 
من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم، أن إيران ستلتزم بوقف إطلاق النار ما لم تنتهكه إسرائيل.
 
أما على صعيد الحرب في غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعد ظهر اليوم، بمقتل 3 جنود وإصابة آخرين في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.
 
في حين أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 56,077 قتيلا و 131,848 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
 
روسيا اليوم
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