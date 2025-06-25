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الأمم المتحدة تنفي لـ RT إصدار أوامر بإخلاء مقرها في طرابلس وتؤكد دعمها للعملية السياسية

25
JUNE
2025
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نفت الأمم المتحدة صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إصدار البعثة أوامر بإخلاء مقرها واعتبار العاصمة طرابلس غير آمنة عقب اقتحامها من قبل محتجين.
وقال مدير مكتب الاتصال والإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، محمد الأسعدي، في تصريح لقناة "RT"، إن البعثة استقبلت وفدا من لجنة الحوار الوطني بالمنطقة الغربية، يمثل المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقرها في وقت سابق من ظهر اليوم.
 
 
وقد عبّر الوفد عن استيائه من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، وأكد على ضرورة تغيير الحكومة عبر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ضمن عملية سياسية محددة زمنياً تقود إلى الانتخابات.
 
 
وأشار الوفد إلى أهمية أن تأخذ البعثة مطالب الشارع الليبي بجدية، والعمل على دعم مسار عاجل يتسم بالشمول والمساءلة ويضمن تقدما ملموسا نحو توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
 
وشدد الأسعدي على أن البعثة ستواصل عملها ودورها في دعم الليبيين من أجل تحقيق هذه الأهداف.
 
 
وجاء ذلك بعد أن اقتحم متظاهرون ليبيون مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة جنزور في العاصمة طرابلس، احتجاجا على ما وصفوه بتدخل البعثة في الشؤون السياسية الداخلية.
روسيا اليوم
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