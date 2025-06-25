living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطة بن غفير لــ"ليوم التالي" في المواجهة مع إيران.. ما هو هدف تل أبيب التالي؟

25
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نقل المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وضع تصورات وخططاً لمرحلة "اليوم التالي لإيران".
 
وتشمل الخطة، ضمن تشديد السياسات في إطار الأمن القومي، تنفيذ هجمات جوية بالطائرات المسيّرة ضد عناصر مسلحة في الضفة الغربية، وقانون عقوبة الإعدام على من يصفهم بـ"الإرهابيين"، إلى جانب فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية قد تصل إلى حدّ تعطيلها بالكامل وشلّ عملها، بالإضافة إلى إغلاق محكم وتصفية للفصائل الفلسطينية، مع استخدام أساليب مشابهة لتلك التي تُتبع ضد النظام الإيراني، وفق ما ذكرت "I24NEWS".
 
وقال الوزير بن غفير في هذا السياق: "نحن الآن في زخم لن يعود، وبينما رأس إيران في محنة وتلقى ضربة قاضية، فهذه فرصة لتوجيه ضربة لأعدائنا في الضفة الغربية أيضا. لا فرق، فكلاهما يحمل "أجندة إسلامية" تسعى إلى تدمير الشعب اليهودي"، على حد وصفه.
 
جدير بالذكر أنه مع الساعة 07:00 من صباح اليوم الثلاثاء، دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري.
 
وشن الجيش الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي محافظة رام الله ومناطق أخرى في الضفة الغربية.
 
هذا وتستمر معاناة أهل غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 56,077 قتيلا و 131,848 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout