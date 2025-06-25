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نقل المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وضع تصورات وخططاً لمرحلة "اليوم التالي لإيران".

وتشمل الخطة، ضمن تشديد السياسات في إطار الأمن القومي، تنفيذ هجمات جوية بالطائرات المسيّرة ضد عناصر مسلحة في الضفة الغربية، وقانون عقوبة الإعدام على من يصفهم بـ"الإرهابيين"، إلى جانب فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية قد تصل إلى حدّ تعطيلها بالكامل وشلّ عملها، بالإضافة إلى إغلاق محكم وتصفية للفصائل الفلسطينية، مع استخدام أساليب مشابهة لتلك التي تُتبع ضد النظام الإيراني، وفق ما ذكرت "I24NEWS".

وقال الوزير بن غفير في هذا السياق: "نحن الآن في زخم لن يعود، وبينما رأس إيران في محنة وتلقى ضربة قاضية، فهذه فرصة لتوجيه ضربة لأعدائنا في الضفة الغربية أيضا. لا فرق، فكلاهما يحمل "أجندة إسلامية" تسعى إلى تدمير الشعب اليهودي"، على حد وصفه.

جدير بالذكر أنه مع الساعة 07:00 من صباح اليوم الثلاثاء، دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي محافظة رام الله ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

هذا وتستمر معاناة أهل غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 56,077 قتيلا و 131,848 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.