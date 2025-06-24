يوحنا العاشر مع مطارنة الأبرشيات السورية: ما حصل مجزرة بكل معنى الكلمة!

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دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر مطارنة الأبرشيات السورية إلى اجتماع في الدار البطريركية قبيل المشاركة في جنازة شهداء كنيسة مار الياس-دويلعة.

وضم الاجتماع المطارنة باسيليوس منصور (عكار) ونقولا بعلبكي (حماه) وأثناسيوس فهد (اللاذقية) وأفرام معلولي (حلب) وغريغوريوس خوري (حمص) وأنطونيوس سعد (حوران)

وكان الاجتماع مناسبة للتداول في الأوضاع الراهنة ولإطلاق صرخة حق ووجع وألم تجاه ما حصل في كنيسة مار الياس دويلعة من مجزرة مروعة.

و أكد البطريرك والمطارنة أن ما حصل هو استهداف للمكون المسيحي في سوريا ولكل سوري ومشرقي.