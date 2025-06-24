إسرائيل تصرب إيران مجدّدًا.. "انتهى الأمر"!

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أفادت وسائل إعلام إيرانية عن "انفجار في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمالي إيران وتفعيل الدفاعات الجوية."

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إنّه "بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاجم سلاح الجو منشأة عسكرية في إيران."

وكان ترامب قد خاطب إسرائيل قائلًا "لا تلق تلك القنابل إن فعلت ذلك فهذا انتهاك جسيم أعيدوا طياريكم إلى ديارهم الآن."

وكشفت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أنّ "نتنياهو أبلغ ترامب أن هناك حاجة إلى رد ما على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار."

وأضافت أنّه "تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف."

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "سلاح الجو هاجم رادارًا قرب طهران."

وبعد الهجوم المحدود قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية إنّ "الأمر انتهى ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ."