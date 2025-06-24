المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنكون على أهبة الاستعداد!

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أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، بياناً، بشأن وقف الحرب على إسرائيل.

وجاء في نص البيان الحرفي:



في أعقاب العدوان الصهيوني، استجاب أبناؤكم الشجعان والمضحون في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمر القائد الأعلى للثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، وردوا على كل شرور العدو بقوة لا مثيل لها، كان آخرها استهداف قاعدة "العديد" الأميركية، وبعد ذلك، تعرضت جميع الأراضي المحتلة لهجمات صاروخية.



إن يقظة شعبنا، وحسن توقيتهم، ومقاومتهم، وتضامنهم، ووحدتهم التي لا نظير لها، قد حطمت استراتيجية العدو الرئيسية ووفرت الفرصة لاستغلال صمود مقاتلي الإسلام وقوتهم المذهلة، التي تحققت على مدار سنوات من الجهود الإبداعية والمبتكرة والمتابعة المستمرة، خلال 12 يومًا من الجهاد الدامي والإدارة الحكيمة، للرد على أي عدوان في الوقت المناسب وبالقدر المناسب.

الهدية الإلهية في مقابل هذا الفهم والتصرف العميقين وذوي المعنى من جانب الأمة، كانت تدبير ومجاهدة المقاتلين والقيادة الحكيمة، والنصر الذي أجبر العدو على الندم وقبول الهزيمة ووقف عدوانه أحادي الجانب.

بناءً على ذلك، تعلن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الإيراني العظيم والبطل أنها ستكون على أهبة الاستعداد للرد بشكل حاسم ومُندم على أي عمل عدواني من العدو، دون أدنى ثقة في تصريحات الأعداء.