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بعد مهاجمته تصريح وزير المالية الإسرائيلي .. أنور قرقاش يحذف التغريدة ويوضح

24
JUNE
2025
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أعلن المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أنه حذف تغريدة هاجم فيها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بعد التأكد من أن تصريحاً بخصوص حرب إيران قد نسب إليه وهذا غير صحيح.
 
حصل هذا بعد أن كتب أنور قرقاش عبر حسابه على منصة "إكس": "بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حد الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران".
 
وأضاف أن "دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصا على استقرار المنطقة وشعوبها، ومثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسا أخلاقيا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد".
 
تغريدة قرقاش الأولى جاءت ردا على تقارير عبرية ذكرت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا عددا من الدول بينها الدول الخليجية إلى المشاركة في تحمل تكاليف الحرب الجارية مع إيران.
 
ونُقل عن سموتريش تصريحه للقناة 14 العبرية حيث جاء أن "على دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا".
 
هذا وقد حذف قرقاش التغريدة الأولى لاحقا، موضحا السبب بالقول: "بلغتني تأكيدات موثوقة وبالاطلاع على نص المقابلة يتضح منها أن ما نُسب لوزير المالية الإسرائيلي بشأن دعوة دول الخليج لتمويل الحرب على إيران غير صحيح، ولم يصدر عنه. ومن هذا المنطلق، حذفت التغريدة السابقة".
 
وتابع: "نجدد موقف الإمارات الداعي إلى معالجة قضايا المنطقة بالحكمة والعقل، ومن خلال المسار الدبلوماسي".
 
 
وكانت قد شنت الولايات المتحدة فجر الأحد هجمات على مواقع نووية إيرانية دعمًا لإسرائيل، مستخدمة 14 قنبلة خارقة للتحصينات، وفقا للبنتاغون. وكانت إسرائيل بدأت، في 13 يونيو، "حملة عسكرية" واسعة ضد أهداف إيرانية، بزعم منع طهران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.
 
ردا على ذلك، نفذت إيران سلسلة ضربات انتقامية ضد إسرائيل، في استمرار للتصعيد العسكري بين الجانبين لليوم الحادي عشر على التوالي. وفي تطور لافت، أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الاثنين استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر بهجوم صاروخي "مدمر وقوي"، بينما أكد البنتاغون تعرض القاعدة لهجوم بصواريخ باليستية متوسطة وقصيرة المدى، دون وقوع إصابات بين القوات الأمريكية.
روسيا اليوم
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