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نتنياهو يوجه وزراءه للصمت بعد إعلان ترامب إنهاء الحرب

24
JUNE
2025
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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء الإسرائيليين عدم التعليق على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار مع إيران.
 
من جانب آخر نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب تقترب بالفعل من وقف إطلاق النار مع طهران.
 
وأكد المسؤولون في المقابل أن الهجمات الإسرائيلية على إيران مستمرة بكثافة خلال هذه الليلة.
 
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على أي وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.
 
وفي منشور على منصة "إكس"، قال عراقجي إن "القرار النهائي بشأن وقف طهران عملياتها العسكرية، سيُتخذ لاحقا".
 
وأضاف عراقجي: "إذا أوقفت إسرائيل (عدوانها غير القانوني) ضد الإيرانيين في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران فلن يكون لدينا أي نية لمواصلة ردنا بعد ذلك".
 
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
 
وكتب ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".
 
وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.
 
ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".
 
وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".
 
وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".
 
واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".
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