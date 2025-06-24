"طهران سوف تهتز".. إسرائيل تصعّد التهديدات بعد إطلاق إيران صاروخين!

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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد إطلاق صاروخين من إيران إنّ "طهران سوف تهتز".

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ "سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل الآن."

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أنّه "يبدو أن الصاروخين اللذين أطلقا من إيران قد تم اعتراضهما."

وأوضحت "يسرائيل" هيوم عن الإسعاف الإسرائيلي أنّه "لم تسجل أي إصابات باستثناء رجل تعرض لإصابة أثناء توجهه إلى الملجأ."

وعلى الإثر قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنّه "بعد 3 ساعات من إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار أطلقت صواريخ من إيران ولا يجوز التهاون ولا التغاضي ويجب الرد فورا."