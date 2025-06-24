living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عشرات القتلى والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

24
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل أكثر من 20 شخصا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
 
هذا وقتل 39 شخصا وأصيب 317 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة، بينهم 17 وأكثر من 136 إصابة من طالبي المساعدات نتيجة استهدافهم في مراكز توزيع المساعدات في أنحاء القطاع، لترتفع حصيلة ضحايا لقمة العيش إلى 467 قتيلا وأكثر من 3602 إصابة منذ بدء الحرب الإسرائيلية.
 
وبحسب وزارة الصحة بغزة "ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر إلى 55998 شهيدا و131559 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بحيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
 
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ626 على التوالي، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة والغرب، وسط صمت عربي واضح. ويتزامن هذا التصعيد مع ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية، إضافة إلى معاناة النازحين والمجوعين في القطاع المحاصر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout