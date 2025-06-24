عشرات القتلى والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل أكثر من 20 شخصا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

هذا وقتل 39 شخصا وأصيب 317 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة، بينهم 17 وأكثر من 136 إصابة من طالبي المساعدات نتيجة استهدافهم في مراكز توزيع المساعدات في أنحاء القطاع، لترتفع حصيلة ضحايا لقمة العيش إلى 467 قتيلا وأكثر من 3602 إصابة منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

وبحسب وزارة الصحة بغزة "ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر إلى 55998 شهيدا و131559 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بحيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ626 على التوالي، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة والغرب، وسط صمت عربي واضح. ويتزامن هذا التصعيد مع ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية، إضافة إلى معاناة النازحين والمجوعين في القطاع المحاصر.