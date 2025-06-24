"سانا": الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على المسؤول عن الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس

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أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت تنظيم "داعش" في دمشق وريف دمشق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: "عملية نوعية نفذتها وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت أوكار تنظيم داعش في دمشق وريف دمشق".

وأضاف: "من بين الأوكار المستهدفة، وكر العصابة الذي اعتدى على كنيسة مار إلياس أمس".

وتابع: "سيتم نشر تفاصيل العملية عبر الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية".

وأكد مصدر بجهاز الاستخبارات العامة لـ "سانا" أنه "تمكنا بعد عملية دقيقة وفي أقل من 24 ساعة، من الاستهداف الإرهابي لكنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة، من إلقاء القبض على المسؤول عن العملية وعدد من أفراد الخلية الإجرامية".

ويوم أمس الأحد اقتحم انتحاري يتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي الكنيسة في حي الدويلعة بدمشق أثناء تأدية المصلين للصلاة، حيث أطلق النار عشوائيا ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار جسيمة داخل الكنيسة.

واعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير وإطلاق النار إلى 25 قتيلا و 63 مصابا.

ولاقت هذه الجريمة إدانات دولية وعربية واسعة ودعوات إلى وحدة الشعب السوري بمختلف مكوناته ونبذ العنف والتفرقة.