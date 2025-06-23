تعهد الرئيس السوري، أحمد الشرع، الإثنين، بأن ينال كل من شارك وخطط للهجوم على كنيسة مار إلياس في ضواحي دمشق جزاءهم العادل.

ودعا الشرع السوريين إلى التكاتف والوحدة، في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار سوريا.