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تونس: الشرعية الدولية لا تجيز أو تبرر الاعتداء على إيران

23
JUNE
2025
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دعت تونس إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على إيران وما تبعها من عملية قصف لمنشآتها النووية من الولايات المتحدة.
 
وأشارت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إلى أن الشرعية الدولية "لا تجيز هذا العدوان أو تبرره تحت أي غطاء".
 
وأضافت: "كما تؤكد تونس مجددا على أن هذا العدوان الغاشم لا يجب أن يحجب عديد الجرائم الأخرى التي ارتكبت ولا زالت مستمرة في العديد من المناطق في العالم وأولها حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بل يتم توجيه الأنظار إلى هذا العدوان ويتم التعتيم عمدا في عدد غير قليل من القنوات الإعلامية على جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بهدف كسر إرادته في التحرر الكامل وهي إرادة لن تنكسر ولن تلين أبدا حتّى يستعيد الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
 
وتابعت: "كما تجدد تونس تأكيدها على أن الشرعية التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية بصدد التهاوي والمستقبل هو للشعوب الحرة التي تضع في المقام الأول والأساسي المفاعلات الحقيقية للإنسانية المرتكزة على القيم التي تتقاسمها وعلى الحق الكامل في المساواة الفعلية وفي تقرير مصيرها بنفسها وتضع حدا نهائيا للتمييز القائم على وجود دول تعتبر شعوبها ولا تزال متحضرة، في حين أن الشعوب الأخرى هي عندها شعوب همجية ودونها مرتبة بل أكثر من ذلك مكوناتها من غير جنس البشر، هذا فضلا عن الاستعمار والحروب الأهلية والاستيلاء على خيراتها وثرواتها".
 
وفجر أمس الأحد، شهدت المواجهة بين إيران وإسرائيل تطورا كبيرا، أدخل الشرق الأوسط في توتر هائل، حيث ضرب الجيش الأمريكي 3 مواقع نووية إيرانية. وأعلن ترامب أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".
 
وفي أول تعليق له على ذلك، أشاد نتنياهو بترامب، معتبرا أن الرئيس الأمريكي تصرّف بقوة كبيرة"، وقال إن "القوة تأتي أولا ثم يأتي السلام".
 
على الجانب الإيراني، دان الحرس الثوري الهجوم الأمريكي على المواقع النووية معتبرا إياه جريمة فادحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، متوعدا بردود مؤلمة على هذا الهجوم.
 
وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران "تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها". ولفت إلى بقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، على أن ترد على الهجمات التي تعرضت لها من باب الدفاع عن نفسها، وستفعل ذلك".
 
كما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل تبعات هجماتها على الجمهورية الإسلامية.
روسيا اليوم
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