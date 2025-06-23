living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة "مدينة الشروق" البشعة بمصر.. سيدة تقتل أطفالها الثلاثة

23
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تواصل المباحث في مصر التحقيق في جريمة بشعة شهدتها مدينة الشروق في القاهرة، بعدما قتلت سيدة أطفالها الثلاثة.
 
وقال موقع "بوابة الأهرام"، إن سيدة سلّمت نفسها لرجال المباحث، بعدما خنقت أطفالها الثلاثة في في مدينة الشروق.
 
وأشار الموقع إلى أن تحريات المباحث كشفت أن متوسط أعمار الضحايا الثلاث 9 سنوات، و8 سنوات، و6 سنوات، وتم نقلهم إلى المشرحة لفحص جميع الجثث، وبيان كيفية حدوث الإصابات التي أدت إلى مقتلهم.
 
ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وذكر موقع "مصراوي" أن السيدة سلّمت نفسها للشرطة بعد قيامها بخنق الأطفال، وادعت مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب تعثرها المادي.
 
ووفق "مصراوي" فقد عثر على جثث الأطفال داخل غرف متفرقة في الشقة، مع وجود آثار خنق حول الرقبة.
 
واستمعت النيابة لأقوال عدد من الجيران وشهود العيان، الذين أكدوا أن والدة الأطفال كانت تمر بحالة من الاكتئاب والضيق النفسي في الفترة الأخيرة، وأنها كانت تعاني من ضائقة مالية حالت دون قدرتها على سداد مصروفات أبنائها الدراسية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout