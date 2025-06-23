جريمة "مدينة الشروق" البشعة بمصر.. سيدة تقتل أطفالها الثلاثة

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تواصل المباحث في مصر التحقيق في جريمة بشعة شهدتها مدينة الشروق في القاهرة، بعدما قتلت سيدة أطفالها الثلاثة.

وقال موقع "بوابة الأهرام"، إن سيدة سلّمت نفسها لرجال المباحث، بعدما خنقت أطفالها الثلاثة في في مدينة الشروق.

وأشار الموقع إلى أن تحريات المباحث كشفت أن متوسط أعمار الضحايا الثلاث 9 سنوات، و8 سنوات، و6 سنوات، وتم نقلهم إلى المشرحة لفحص جميع الجثث، وبيان كيفية حدوث الإصابات التي أدت إلى مقتلهم.

ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وذكر موقع "مصراوي" أن السيدة سلّمت نفسها للشرطة بعد قيامها بخنق الأطفال، وادعت مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب تعثرها المادي.

ووفق "مصراوي" فقد عثر على جثث الأطفال داخل غرف متفرقة في الشقة، مع وجود آثار خنق حول الرقبة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الجيران وشهود العيان، الذين أكدوا أن والدة الأطفال كانت تمر بحالة من الاكتئاب والضيق النفسي في الفترة الأخيرة، وأنها كانت تعاني من ضائقة مالية حالت دون قدرتها على سداد مصروفات أبنائها الدراسية.