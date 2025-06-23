تعميم إلى السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى سوريا بعد التفجير الإرهابي في دمشق

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وجهت الخارجية السورية تعميما إلى السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى دمشق، بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في العاصمة، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

صورة لأضرار جسيمة إثر هجوم انتحاري في كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، سوريا، 22 يونيو 2025. / Gettyimages.ru

وجاء في تعميم وزارة الخارجية السورية: "تهدي الوزارة أطيب تحياتها إلى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق، وتودّ الإحاطة بأنه يُمنع القيام بأي زيارات إلى موقع التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدويلعة – كنيسة مار إلياس - دون تنسيق مسبق وموافقة رسمية من الوزارة".

وأضاف التعميم: "يأتي هذا الإجراء حرصا على سلامة الدبلوماسيين، ومنعا لأي خرق للإجراءات الأمنية المعمول بها في موقع الحادث، الذي لا يزال قيد المعالجة والتحقيق من قبل الجهات المختصة".

وتابعت الوزارة في تعميمها: "نأمل من كافة البعثات الالتزام التام بما ورد أعلاه، ونؤكد الاستعداد للتعاون والتنسيق وفق الأصول الدبلوماسية المعتمدة".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق من اليوم الأحد، أن انتحاريا من تنظيم داعش دخل إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وذكرت وزارة الصحة في تصريح للوكالة السورية للأنباء "سانا" أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس بمنطقة الدويلعة في دمشق ارتفع إلى 20، وأصيب 52" آخرين، فيما دان العديد من الدول العربية والأجنبية هذا التفجير.