الكنيسة المصرية تعلق على تفجير دمشق

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أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد، التفجير الانتحاري الذي وقع داخل كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت الكنيسة في بيان، أنها تدين "هذا العمل الأثيم وكل ما يشابهه من أشكال العنف والتخويف وحرمان أي إنسان من حقه الطبيعي في الحياة الأمنة".

وأعربت الكنيسة عن تعازيها للبطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وأسر الضحايا.

وتابعت: "نصلي من أجل أن ينعم الرب على سوريا الحبيبة وكل بلاد منطقتنا والعالم بالطمأنينة والسلام".

وهاجم انتحاري يتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي كنيسة القديس إلياس بمنطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق، وفقا لوزارة الداخلية السورية.

وأوضحت الوزارة أن الإرهابي اقتحم الكنيسة في أثناء تأدية المصلين للصلاة، وأطلق النار عشوائيا ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار جسيمة داخل الكنيسة.

فيما أفادت وزارة الصحة السورية بأن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس ارتفع إلى 20 قتيلا و 52 إصابة.