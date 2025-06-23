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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

23
JUNE
2025
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دانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في دمشق أمس الأحد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
 
وشددت الرياض في بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقف السعودية الرافض لـ"استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء".
 
وأكدت وقوف المملكة إلى جانب سوريا "ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب".
 
كما قدمت وزارة الخارجية السعودية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
 
وقد اقتحم انتحاري يتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي الكنيسة أثناء تأدية المصلين للصلاة أمس الأحد، حيث أطلق النار عشوائيا ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار جسيمة داخل الكنيسة.
 
وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم أسفر عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، فيما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا مشددا في محيط موقع الانفجار، وانتشرت في الشوارع المجاورة لتأمين المنطقة.
 
من جانبه، أدان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، بشدة التفجير الإرهابي، مؤكدا في تصريح لـ"سانا" على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي في مواجهة مثل هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.
 
وأعلنت وزارة الصحة السورية مساء الأحد، مقتل 22 مدنيا وإصابة 59 آخرين كحصيلة للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في دمشق.
روسيا اليوم
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