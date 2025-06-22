"أعلى معدل توتر في تاريخنا الحديث".. مسؤول استخباري أمريكي يكشف!

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قالت "سي بي إس" عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين إنّ "واشنطن استخدمت ٣ قاذفات من طراز بي-2 لقصف فوردو صباح اليوم."

وأضافت عن المسؤولين أنّ "كل من القاذفات كانت مزودة بقنبلتين خارقتين للتحصينات أمريكيتي الصنع."

وكشفت أنّ "منشأتي نطنز وأصفهان تعرضتا لقصف بصواريخ توماهوك أطلقتها غواصات."

وأفادت "سي بي إس" أنّ مسؤولي الأمن الداخلي الأمريكيين يراقبون احتمال وقوع أعمال انتقامية مادية وسيبرانية بعد هجوم أمريكا."

وقال مسؤول استخباري أمريكي إنّه "لا نعرف كيف سترد إيران على الهجوم لأن هذا أعلى معدل توتر في تاريخنا الحديث."مضيفًا أنّ "لسنا متأكدين من كيفية رد فعل النظام الإيراني."

وكشف المسؤول أنّ "التقييمات تتراوح بين اتخاذ إجراءات ضئيلة من الإيرانيين واتخاذ إجراءات جذرية."