وأضاف: "عند تلقي أي إنذار، يُطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وتابع: "لا يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناء على توجيه صريح. يُرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات تشير إلى إطلاق 25 صاروخا إيرانيا، فيما دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك أنباء عن سقوط ضحايا في حيفا ومنطقة غوش دان جراء القصف الأخير.

وأشارت مصادر أخرى إلى سقوط صواريخ في تل أبيب والنقب وحيفا وبئر السبع.

هذا وقال مراسلنا إن هناك إصابتين في حيفا وصفت بـ"الخطيرة"، إلى جانب إصابات "خطيرة" في بلدة شفاعمرو.

وأفاد بحدوث إصابة مباشرة لمدرسة في تل أبيب.

بالتزامن مع هذه الضربات، قال المرشد الإيراني علي خامنئي على حسابه في منصته "إكس"، إن إسرائيل "تلاقي جزاءها الآن".

وأضاف أن النظام الإسرائيلي "ارتكب خطأ فادحا، خطأ فادحا، خطأ فادحا، وعواقبه ستكون بائسة".