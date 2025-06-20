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قناة RT arabic ووزارة الإعلام البحرينية توقعان مذكرة تعاون في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي 2025

20
JUNE
2025
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tayyar.org من سانت بطرسبرغ- روسيا

شهد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، توقيع قناة RT Arabic مذكرة تعاون وتفاهم مع وزارة الإعلام البحرينية، حيث تشارك البحرين كضيف الشرف في المنتدى. وقد وقع الوثيقة كل من مايا مناع، مديرة قناة RT Arabic، وعبدالله بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المحتوى، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والبرامج التحليلية والترفيهية، بالإضافة إلى تبادل المحتوى المخصص للمنصات الإلكترونية. كما تم الاتفاق على إقامة برامج لتبادل الخبرات بين صحفيي قناة RT وزملائهم البحرينيين، فضلاً عن إنتاج أفلام وثائقية مشتركة.

وأشارت مايا مناع، مديرة قناة RT Arabic، إلى أن القناة وسعت مؤخراً "شبكة الشركاء والمحبين لـ RT، وهو ما يتجلى من خلال مذكرة التعاون الموقعة اليوم مع وزارة الإعلام البحرينية، حيث تم توقيع مذكرات سابقة مع وزارة الإعلام العُمانية ومع وسائل الإعلام الرائدة في لبنان والأردن والعراق".

كما أكد الطرفان على أنه من المتوقع تسجيل برنامج مشترك في اليوم الأخير من المنتدى، 21 يونيو، يقدمه مذيع من RT Arabic ومذيع من التلفزيون البحريني، مما يمثل بداية مميزة لتعاون طويل ومثمر.

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