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بوغدانوف من منتدى بطرسبورغ: الضربة الإسرائيلية ليس لها ما يبررها

20
JUNE
2025
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خاص - tayyar.org- منتدى بطرسبورغ الإقتصادي الدولي ٢٠٢٥

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف من منتدى بطرسبورغ الإقتصادي الدولي أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن موقف روسيا من الحرب الإسرائيلية - الإيرانية وكذلك وزير الخارجية سيرغي لافروف. واشار الى أن الإتصالات ستتواصل لأن الهدف وقف إراقة الدماء والجانب الإيراني كان مستعداً، مشدداً على أن الضربة الإسرائيلية التي ليس لها من مبرر هدمت هذا المسار.

وحذّر بوغدانوف في جلسة بعنوان "روسيا والعالم العربي: نحو مراكز صنع قرار جديدة على الساحة الدولية"، من أنه قد يحصل تسرب من المنشآت التي تُقصف ولهذا تداعيات على الدول المجاورة ويشكل تهديداً للجميع.
وقال بوغدانوف إننا سنواصل اتصالاتنا بما في ذلك مع القيادة الأميركية وعلينا محاولة حصر نطاق الحرب ووضعها تحت السيطرة.


ولفت بوغدانوف إلى أن الحرب الدائرة فيها الكثير من المناطق الرمادية، مضيفاً تن هناك حروب هجينة والحرب الإسرائيلية الإيرانية هي كذلك وللإعلام دور مهم في المتابعة وصناعة الرأي العام.

مناع
مديرة قناة روسيا اليوم مايا مناع تحدثت عن التحديات التي تواجه الإعلامي في هذا العصر، مشيرة إلى ثبات القناة في مهنيتها.

مسلم
عضو مجلس الشيوخ المصري محمد مسلم رأى من جهته في الجلسة نفسها أنَّ الشعوب العربية تميل في وجدانها إلى روسيا لأنها لم تكن دولة احتلال في الشرق الأوسط. ولفت إلى مخاطر الأخبار المزيفة fake news وإلى أن الخيال بات موجوداً في الإعلام عبر الذكاء الإصطناعي، واعتبر أن روسيا اليوم أثبتت مصداقيتها في الإعلام والأزمات.

النعيمي
الإعلامي الإماراتي عبد الرحيم النعيمي قال إن قناة روسيا اليوم تقدم المعلومة في شكل موضوعي ومميز. وأوضح سلسلة من برامج التعاون الثقافي والتربوي والإعلامي بين الإمارات وروسيا.

الأحمري
الكاتب السعودي عدوان الأحمري أشار الى حضور روسيا في العالم العربي، لافتا الى أنه لا يمكن تهميش السردية الروسية لما يحصل لأن روسيا باتت قطباً أساسياً في حل أي أزمة عالمية. وأعطى مثلا عن السردية الروسية - العربية في بعض محطات تعاطي أوبك مع الأزمات النفطية.
وقال إن الصراعات في المنطقة مستمرة وهذا قدر الشرق الأوسط، ورأى أن الإعلام العريي موجود في شكل قوي وروسيا هي جزء أساسي من "كعكة" المشاهدة في العالم العربي.

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