الخطوط الجزائرية تلغي جميع رحلاتها إلى الأردن حتى إشعار آخر

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلغاء جميع الرحلات من العاصمة الأردنية عمان وإليها حتى إشعار آخر لدواع أمنية.

وجاء في بيان للشركة يوم الأربعاء: "تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الكرام أنه وبسبب دواع أمنية، تقرر إلغاء جميع الرحلات من والى العاصمة الأردنية عمان حتى إشعار آخر".

وأعربت الخطوط الجوية الجزائرية عن أسفها لهذا "الظرف الخارج عن إرادتها".

وأكدت الخطوط الجزائرية حرصها "على إبقاء زبائنها على إطلاع بكل المستجدات ذات الصلة في أقرب الآجال". كما دعت الشركة زبائنها إلى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بها.

وشنت إسرائيل في ليلة 13 يونيو 2025 عملية عسكرية ضد إيران متهمة طهران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي يزعم أنه اقترب من "نقطة اللاعودة".

وشملت أهداف القصف الجوي وغارات المجموعات التخريبية، المنشآت النووية والقيادات العسكرية، وعلماء الفيزياء النووية البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض - أرض".

أما إيران، فتنفي وجود أي مكون عسكري في مشروعها النووي، وقد ردت بإطلاق وابل من الصواريخ وطائرات مسيرة قتالية.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميا، وتعد السلطات الإسرائيلية بمواصلة الحملة حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، وفي المقابل تهدد طهران باستمرار قصف إسرائيل ما لم تتوقف عن القصف الجوي.