living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلاح جديد يقلق إسرائيل.. صاروخ إيراني انقسم إلى شظايا قاتلة

20
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران صباح الخميس نحو تل أبيب، كان مكونا من عدة صواريخ صغيرة انفجرت في مواقع متفرقة.
 
ونقلت الإذاعة عن مصدرين أمنيين لم تسمهما أن "أحد الصواريخ التي أُطلقت من إيران هذا الصباح، وسقط في منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) مكون من عدة صواريخ أصغر حجما، والتي تناثرت إلى مواقع متعددة عند انفجارها".
 
 
وأوضح المصدران أن الجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا كان "الصاروخ يحتوي على رأس حربي عنقودي، ينقسم إلى ذخائر صغيرة عند الانفجار".
 
وأشارا إلى أن الجيش أرسل فرقا مختصة في "التخلص من القنابل" إلى مواقع السقوط المختلفة، لإجراء التحقيقات والتأكد من نوع الصاروخ المطلق.
 
وأصيب 271 إسرائيليا، بينهم 4 بجروح خطيرة، في الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل صباح الخميس، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة، وفقا لقناة 12 الإسرائيلية الخاصة.
 
وصباح الخميس، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على مناطق في وسط وجنوبي إسرائيل، في أعنف هجوم إيراني منذ بدء التصعيد بين الطرفين.
 
وخلفت الضربات الإسرائيلية على إيران 224 قتيلا على الأقل منذ 13 يونيو، بحسب حصيلة رسمية، فيما قتل 25 شخصا في إسرائيل بسبب سقوط الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وفق الحكومة.
 
وشهدت الأسابيع الأخيرة تطورًا نوعيًا وخطيرًا في طبيعة الصراع القائم منذ سنوات بين إسرائيل وإيران، حيث انتقل الطرفان من "حرب الظل" التي كانت تعتمد على الضربات السيبرانية، والاغتيالات، والضربات الجوية المحدودة، إلى مواجهة عسكرية شبه مباشرة بدأت في 13 يونيو، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى في كلا الجانبين.
 
وترى إسرائيل في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا، وتسعى لمنع طهران من امتلاك قدرات نووية، سواء عبر العقوبات أو العمليات العسكرية الاستخباراتية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout