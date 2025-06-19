ماذا قال نتنياهو عن اغتيال خامنئي وإسقاط النظام في إيران؟

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أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مستشفى سوروكا التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية أنه "إذا قضينا على إيران فكل أذرعها ستنهار وهذا سيساعدنا على إعادة كل المخطوفين لدى حماس"، مشرًا إلى أنّه "بما نقوم به الآن نحن سنغير وجه الشرق الأوسط بل وجه العالم".



وقال نتنياهو رداً على سؤال بشأن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي "جميع الخيارات مطروحة ومن الأفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام"، مضيفاً "مصير إيران مرتبط بالشعب الإيراني، وإسقاط النظام في إيران قد يكون نتيجة وليس هدفا، ونتعاون مع واشنطن في حماية إسرائيل والتصدي للهجمات الإيرانية".



وتابع "سنزيل التهديد النووي والصاروخي الإيراني، وفي نهاية العملية لن يكون لدى إيران برنامج نووي أو تهديد صاروخي لإسرائيل"، لافتا الى أنه "في الحرب الأفعال هي من تتحدث ونقدر المساعدة الأميركية في الدفاع عن سماء إسرائيل".