مصر.. قرار بضم دفعة جديدة من المجندين للقوات المسلحة

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صادق وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم الأربعاء، على إعلان بقبول دفعة جديدة من المجندين إلى القوات المسلحة المصرية "دفعة أكتوبر 2025"

و خلال مؤتمر صحفي اليوم، قال اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن الدفعة الجديدة يجري انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة اعتبارا من يوم الأربعاء 25 يونيو، وتضم هذه الدفعة مجندين من حملة المؤهلات العليا وخريجي كليات الطب البشري والأسنان

كما تضم دفعة التجنيد حملة المؤهلات فوق المتوسطة الذين أنهوا دراستهم خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، وكذلك حملة المؤهلات المتوسطة الذين أنهوا دراستهم مؤخرا، وغير ذوي المؤهلات.

وفي سياق آخر، استعرض الجيش المصري قدرات دفاعه الجوي بإحدى القواعد العسكرية ولمحات من "بطولات" القوات الجوية في حرب أكتوبر 1973، أمام وفد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب في القاهرة.

ويوم السبت الماضي، نظمت القوات المسلحة المصرية، زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر، إلى عدد من المنشآت العسكرية وزار الوفد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، حيث تم استعراض "الدور الحيوي الذي تقوم به قوات الدفاع الجوي في حماية المجال الجوي للدولة المصرية".

وعقد الوفد لقاء مع الفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، تناول دور ومهام الدفاع الجوي في حماية سماء مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفي زيارة للكلية الجوية، شاهد الوفد العسكري فيلما تسجيليا تناول نشأة وتطور الكلية والبطولات التي قدمها رجال القوات الجوية في الحروب التي خاضتها القوات المسلحة خاصة خلال حرب أكتوبر 1973، واطلع الوفد على القدرات التعليمية والتدريبية، خلال جولة تفقدية على عدد من المنشآت التعليمية داخل الكلية للتعرف على "أحدث منظومات التدريب وأساليب التعليم المختلفة لتخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على حماية الوطن"، وفق البيان.