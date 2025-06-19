كاتس "يهدّد" خامنئي من جديد: سيدفع الثمن!

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وجه ‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيرا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عقب الهجمات الإيرانية التي شنت صباحا، قائلا: "سيدفع الثمن"، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب عبر منصة "إكس": "يتربص الديكتاتور الإيراني الجبان في مخبئه المحصن، ويطلق طلقات محددة على مستشفيات ومباني سكنية في إسرائيل".

وقال إن "هذه جرائم حرب من أخطر أنواع الجرائم، وسيحاسب خامنئي على جرائمه. لقد أصدرنا أنا ورئيس الوزراء تعليمات للجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على الأهداف الاستراتيجية في إيران والأهداف الحكومية في طهران، بهدف إزالة التهديدات الموجهة لدولة إسرائيل وتقويض نظام آيات الله".