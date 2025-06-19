هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟

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عقدت اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية في مصر، اجتماعا لاستعراض تقرير المتابعة الدورية للتطورات النووية والإشعاعية، والذي أكد سلامة الوضع الحالي في مصر بشكل كامل.

وأكدت الهيئة في بيان، أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية، مؤكدة امتلاكها أجهزة رصد تعمل على مدار 24 ساعة لضمان سلامة وأمان المواطنين.

كما أشارت الهيئة إلى المتابعة المستمرة والمباشرة مع الجهات الوطنية المعنية، مثل الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم معهم منذ عام 2022 لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

كما ناقشت اللجنة أهمية وضع خطة توعوية تهدف إلى توضيح المفاهيم الصحيحة حول الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك لدحض أي مفاهيم مغلوطة قد تنتشر.

وأسفر الاجتماع عن توصيات بارزة، منها استمرار المتابعة الدقيقة لشبكات الرصد والإنذار المبكر، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين للحد من الشائعات وزيادة الوعي بأهمية الأمن والأمان النووي والإشعاعي.

وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجددًا، التزامها التام بتأمين صحة وسلامة المواطنين، وتعهُّدها بنقل المعلومات الدقيقة والشفافة لتعزيز الثقة والمصداقية.

وكانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قالت فى وقت سابق اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل تلوث إشعاعى داخل موقع نطنز النووى، لكن ليس هناك تلوث في الخارج ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "نحتاج إلى تنظيف الإشعاعات داخل موقع نطنز ومن ثم تقييم الأضرار".

كما أن هناك مخاوف لدى الشارع المصري من تسرب إشعاعات نووية في حال قصف إيران لمفاعل ديموة الإسرائيلي النووي الذي يقع في صحراء النقب وقريب إلى حد ما من حدود مصر.