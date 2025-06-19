قائد القوات البرية العراقية يوجه الجيش بالاستعداد القتالي واليقظة

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وجه قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي، الجيش بالاستعداد القتالي واليقظة والحذر تحسبا لأي طارئ.

وجاء في بيان لرئاسة أركان الجيش العراقي أن "قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي ترأس المؤتمر الدوري لقادة العمليات والفرق عبر الدائرة التلفزيونية اليوم الأربعاء، حيث نقل توجيهات القيادات العليا الذين أثنوا على العمل الدؤوب والمثابر لكافة قطعات الجيش العراقي خلال هذه المرحلة".

وأضاف: "قائد القوات البرية أبدى جملة من التوجيهات كانت أهمها التأكيد على الاستعداد القتالي وجاهزية القطعات واليقظة والحذر وفق الأحداث الراهنة تحسبا لأي طارئ، كما وجه القادة والآمرين بكافة مستوياتهم بضرورة مجابهة أي موقف بكل شجاعة وهمة".

وتابع البيان: "شدد القائد على ضرورة إجراء الزيارات الميدانية للقطعات والتأكيد على الشؤون الإدارية للمقاتلين من النواحي كافة، مع إدامة الاتصالات بشكل مستمر ووجود الاتصالات البديلة مع تكثيف الجهد الاستخباري والأمني".

ويأتي بيان الجيش العراقي في ظل تبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميا.

وفي ليلة 13 يونيو، بدأت إسرائيل عملياتها ضد إيران متهمة إياها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي.