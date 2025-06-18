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"مفاجآت ستجعل عملية أجهزة البيجر تبدو سهلة".. السفير يكشف!

18
JUNE
2025
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في تصريح لافت أثار جدلاً واسعاً، أوضح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، اليوم الأربعاء، أن تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى "مفاجآت ليلة الخميس والجمعة" لم تكن تهديداً بعمليات إسرائيلية جديدة ضد إيران.

وقال لايتر، عبر منشور في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنّه "عندما سئلت عن العمليات المستقبلية ضد إيران، قلت إننا حققنا بالفعل عدداً من المفاجآت في بداية العملية"، مضيفاً: "عندما تستقر الأمور بعد بدء عملية الخميس والجمعة الماضيين، ستصبح تلك المفاجآت واضحة".

وأوضح السفير أنّ عبارته السابقة التي قال فيها: "عندما تهدأ الأمور، سترون مفاجآت ليلة الخميس والجمعة ستجعل عملية أجهزة البيجر (ضد حزب الله في لبنان) تبدو سهلة"، ولا تعني إطلاقاً التلميح إلى عمليات جديدة ضد إيران، بل كانت إشارة إلى التطورات الميدانية التي حدثت بالفعل، بحسب تعبيره.

يشار إلى أنّ عملية أجهزة "البيجر" شنّتها "إسرائيل" في لبنان، في أيلول/سبتمبر الماضي، إذ استهدفت أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها عناصر حزب الله في اتصالاتهم.

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