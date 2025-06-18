مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين!

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أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت 400 صاروخ باليستي سقطت في 40 موقعا وأسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 800 وتسببت ببضع آلاف من النازحين.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أطلق 400 صاروخ باليستي من إيران تجاه إسرائيل، مع تسجيل سقوطها في 40 موقعا، ومقتل 24 شخصا، وإصابة 804".

وجاء في البيان بحسب ما اوردت"روسيا اليوم": "أصيب أكثر من 804 أشخاص من بينهم 8 إصابات خطيرة، و41 إصابة متوسطة، و755 إصابة طفيفة".

وذكر البيان أنه بسبب تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، اضطر حوالي 3800 شخص في إسرائيل إلى إخلاء منازلهم، كما لوحظ أن بيانات القتلى منذ يوم الاثنين الماضي لم تتغير، حيث بلغ عددهم 24 شخصا.