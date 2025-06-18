مقتل شخصين وانتشال 5 ناجين حتى الآن إثر انهيار مبنى في منطقة السيدة زينب بالقاهرة

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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين وانتشال 5 ناجين حتى الآن إثر انهيار مبنى في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وقالت صحيفة "بوابة الأهرام"إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، نجحت بانتشال قتيلين و5 ناجين فيما لا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغا عند الساعة الأولى بعد منتصف الليل، عقب انهيار العقار رقم 20 في شارع محمد عنايت من شارع قدري بحي السيدة زينب.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى المكان، وبدأت عملياتها بإشراف محافظ القاهرة إبراهيم صابر.