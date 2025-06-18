قتلى فلسطينيون بقصف قرب نقاط توزيع المساعدات في غزة

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أفادت مصادر طبية بمقتل 30 مواطنا فلسطينيا 11 منهم بالقرب من نقاط توزيع المساعدات الأميركية إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "قتل 8 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط مسجد علي بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة".

وأشار إلى "مقتل 6 مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وأفاد مصادر محلية بسماع دوي انفجارات كبيرة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ناجمة عن نسف الجيش الإسرائيلي منازل سكنية.

وكشف المركز عن "مقتل 11 مواطنًا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف الاحتلال المواطنين المجوّعين الذين يترقبون المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة".

ولفت إلى "مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة العطار في مواصي خان يونس".