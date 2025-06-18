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ضمن عملية "العودة الآمنة".. وصول أول رحلة إنقاذ إلى إسرائيل

18
JUNE
2025
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هبطت، صباح الأربعاء، أول رحلة إنقاذ إسرائيلية قادمة من العاصمة القبرصية لارنكا في مطار داخل إسرائيل، ضمن عملية "العودة الآمنة" التي تنفذها السلطات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج.
 
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ركاب الرحلة خضعوا لإجراءات دخول مبسّطة وتسلموا أمتعتهم بسرعة، قبل نقلهم إلى سياراتهم في مواقف المطار، ثم إلى مراكز المدن بواسطة الحافلات والقطارات.
 
من جانبها، أكدت هيئة المطارات الإسرائيلية ضرورة تقليص مدة الإقامة داخل المطار إلى الحد الأدنى، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى مطار بن غوريون لاستقبال العائدين، في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة.
 
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت إغلاق المجال الجوي إثر تبادل الهجمات مع إيران، ما أدى إلى توقف كامل في حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون. وبات مطار لارنكا في قبرص بمثابة نقطة عبور مؤقتة للرحلات الإسرائيلية.
 
وأعلنت كبريات شركات الطيران العالمية أنها لن تستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل قبل سبتمبر المقبل، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.
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