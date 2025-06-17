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وسائل إعلام تركية: توجيه تحذير إلى تل أبيب بسبب اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء التركية

17
JUNE
2025
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أكدت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر أمنية في وزارة الدفاع، أنه تم توجيه تحذير إلى إسرائيل، بسبب "اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء التركية بشكل غير مقصود".

وأوضحت صحيفة "حرييت" أن "إسرائيل انتهكت المجال الجوي التركي في الليلة الأولى التي شنت فيها هجومها على إيران".

وأضافت: "انتهكت بعض الطائرات الإسرائيلية التي انطلقت لمهاجمة إيران المجال الجوي التركي في الليلة الأولى التي شنت فيها هجومها على إيران، وردت القوات المسلحة التركية فورا على هذه الخطوة، التي قيل إنها غير مقصودة، كما تلقت الطائرات التي انتهكت المجال الجوي تحذيرات، وغادرت الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي التركي فور تلقيها الإنذار".

وأكدت وسائل إعلام تركية أنه "تم توجيه تحذير إلى إسرائيل، بسبب اختراق الطائرات الإسرائيلية الأجواء التركية بشكل غير مقصود".

ولفتت إلى أن الجيش التركي "يقوم بمراقبة الحدود التركية بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، لرصد أية موجات هجرة غير نظامية وحركة لاجئين باتجاه الأراضي التركية".

كما أشارت إلى أن "أنظمة الرادار والطائرات من دون طيار وأنظمة المراقبة الأوتوماتيكية (التركية)، تراقب المنطقة بشكل مكثّف على مدار الساعة 24/7".

يذكر أن مركز "مكافحة التضليل الإعلامي" التابع لدائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية قد أصدر بيانا في وقت سابق، كشف من خلاله حقيقة وجود جزء من أسطول الطائرات المدنية الإسرائيلية في البلاد.

وقال المركز "إن الادعاء المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي بأن جزءا من أسطول الطائرات المدنية الإسرائيلية، منتشر في تركيا، هو غير صحيح".

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