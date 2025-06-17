تحذير إسرائيلي: إيران غيّرت تكتيكها وتقليص مهلة التنبيه إلى أقل من 10 دقائق!

A + A -

أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيرا أمنيا بشأن نظام التنبيهات المبكر، مشيرة إلى أن إيران غيّرت طريقة عملها، لذلك لم يتبق سوى 10 دقائق أو أقل لإطلاق التنبيه قبل سقوط الصواريخ.

وقالت الجبهة الإسرائيلية الداخلية في بيان، إنه “بناء على التطورات الأخيرة، من المهم إعلامكم بأنه من المرجح عدم إصدار تحذيرات مسبقة قبل 30 دقيقة من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل”.

وأضافت أنه “وفقا للتقارير الأخيرة، غيّرت إيران طريقة عملها، فبدلا من إطلاق الصواريخ من عدد كبير من منصات الإطلاق الثابتة، تستخدم الآن 3-4 منصات إطلاق متحركة، تطلق الصواريخ بسرعة وتخلي مواقعها فورا. يقلل هذا التغيير بشكل كبير من الوقت المتبقي للكشف المبكر”.

وتابعت بالتأكيد أنه “في حال تلقي أي تحذير، من المتوقع ظهوره قبل حوالي 10 دقائق أو أقل من الاصطدام المحتمل. يرجى توخي الحذر وإبلاغ أفراد عائلاتكم وأقاربكم وأصدقاءكم. التحضير السريع وتبادل المعلومات يُنقذ الأرواح”.