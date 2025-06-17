العراق.. السوداني يدعو الدول العربية والإسلامية للتعاون في وقف الهجوم الإسرائيلي على إيران

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للسلم الإقليمي.

وجدد السوداني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفض العراق خرق أجوائه الذي يمثل انتهاكا للسيادة وتجاوزا للقوانين والمواثيق الدولية، بحسب بيان الحكومة العراقية.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية والإسلامية لإيقاف العدوان الإسرائيلي، ودعم مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.

من جانبه أكد أمير قطر دعمه لسيادة العراق وحراك الحكومة العراقية الدبلوماسي الساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع اتساع ساحة الحرب.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات الوضع الأمني في المنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران.