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"سرايا القدس": أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين محكم شمال خان يونس ومروحيات تجلي جنودا قتلى وجرحى

17
JUNE
2025
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"سرايا القدس" تعلن إيقاع قوة إسرائيلية راجلة تحصنت بداخل أحد المنازل في خان يونس، بكمين محكم، واستهدافهم بعدة صواريخ، ورصد هبوط طائرات إجلاء القتلى والجرحى.
 
وقالت "سرايا القدس" في بيان عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدونا في كمين محكم ومركب من استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل شمال شارع 5 في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس بصواريخ 107 الدولي".
 
"بالتزامن نفذنا استحكاما مدفعيا بقذائف الهاون، وقد رصد مجاهدونا هبوط طائرة مروحية في الموقع المستهدف لإجلاء القتلى والجرحى".
 
وذكرت منصات إخبارية إسرائيلية أن "حدثا أمنيا وقع في جنوب قطاع غزة تمثل بانفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية من لواء جولاني خلال تفقدهم لأحد المباني في خان يونس تحديدا".
 
وأضافت: "أسفر انفجار العبوة عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 جنديا آخر بجراح متفاوتة من لواء جولاني، وعمليات إجلاء القتلى والمصابين من الجنود استغرقت حوالي 3 ساعات بسبب وقوع اشتباكات مع مقاتلين من المقاومة بالمنطقة".
روسيا اليوم
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