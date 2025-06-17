مصر تسحب جنسيتها من سيدة فلسطينية لدواع أمنية

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نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 836 لسنه 2025 بشأن حرمان سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها لدواع أمنية.

ووفق الجريدة الرسمية المصرية فقد جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء في المادة الأولى: تحرم السيدة رويدة سليمان براوی شعت فلسطينية الجنسية) مواليد فلسطين في 1964/8/20 من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواع أمنية.

ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية التي نشرت القرار الوارد في الجريدة الرسمية ما هي الدواع الأمنية التي أدت لسحب الجنسية المصرية من السيدة الفلسطينية.