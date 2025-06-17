"القسام": تفجير منزل تحصن به جنود إسرائيليون بعدد من العبوات شديدة الانفجار وإيقاعهم بين قتيل وجريح

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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصن به جنود إسرائيليون بعبوات شديدة الانفجار مجهزة مسبقا في خان يوس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت القسام في بيان لها، عن تفجير منزل كان يتحصن بداخله عدد من جنود الجيش الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة، الواقعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، بحسب بيان الكتائب.

وقالت القسام في بيان لها إن مقاتليها تمكنوا من تفخيخ المنزل بعدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار التي جرى إعدادها مسبقًا، وتم تفجيرها عند دخول الجنود إليه، ما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة.

وفي عملية موازية في ذات المنطقة، أوضحت الكتائب أن مجاهديها، بالتنسيق مع عناصر من سرايا القدس، استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما تمكنوا من قنص أحد الجنود ببندقية "الغول" القسامية محلية الصنع، وذلك في منطقة السناطي شرق البلدة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة هبوط مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي وهي تنقل جنود جرحى بعد كمين خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت القسام عن تنفيذ عمليات هجومية ضد آليات عسكرية إسرائيلية في شمال قطاع غزة. ووفق بيانين منفصلين، أكدت الكتائب أنها استهدفت بتاريخ 10 يونيو ناقلة جند ودبابة من طراز "ميركافاه" بعبوتين ناسفتين شديدة الانفجار شرق جباليا، كما فجرت دبابة أخرى من الطراز نفسه في اليوم التالي، 11 يونيو، بعبوة أرضية في شارع السكة شرق جباليا.