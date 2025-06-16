بعد العدوان الإسرائيلي عليها... بيان لمؤسسة إيران بالعربية الإعلامية

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تُعرب مؤسسة إيران بالعربية الإعلامية عن تضامنها الكامل مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قيادةً وكوادرَ، إثر العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف مبناها والعاملين فيها.

إن هذا الاعتداء الجبان لا يُعد فقط انتهاكًا سافرًا لحرية الإعلام، بل يُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ضد العاملين في المجال الصحفي والإعلامي، وضد الحق الإنساني في المعرفة والحقيقة.

ندعو المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، وجميع الهيئات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح في إدانة هذا العدوان السافر، والتضامن مع الإعلاميين الذين يُستهدفون فقط لأنهم ينقلون الحقيقة.

إن صمت العالم أمام هذه الجرائم لن يزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة رسالتنا الإعلامية بكل مهنية وشجاعة.