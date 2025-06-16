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إليكم مصير مستشار خامنئي!

16
JUNE
2025
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أفاد رئيس الفريق الطبي المشرف على حالة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، بأن وضعه الأخير مقلق وإصابته بالغة"، مشيراً إلى أن "حالته الصحية شهدت تحسناً نسبياً منذ يوم أمس، وذلك بعد إصابته بالهجوم الإسرائيلي على البلاد الجمعة"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء "إرنا" اليوم الاثنين.

كما أوضح الطبيب أن "قسماً كبيراً من الإصابات التي لحقت بشمخاني أصبحت تحت السيطرة، إلا أن الأضرار الداخلية البالغة الناتجة عن الانفجار لا تزال تشكل مصدر قلق".

وأضاف أن "الوضع لا يسمح حتى الآن بإصدار حكم نهائي حول حالته، لكن المسار العلاجي شهد بعض التقدّم خلال الأيام القليلة الماضية".

وعلي شمخاني، وهو مستشار كبير في الدائرة الضيقة للمرشد الأعلى علي خامنئي، تولّى مناصب استراتيجية خلال فترات دقيقة من تاريخ إيران الحديث.

ويُعتبر علي شمخاني، الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، على نطاق واسع، أحد ركائز المؤسسة الأمنية الإيرانية.

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