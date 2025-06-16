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"كتائب القسام" تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل

16
JUNE
2025
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل استهدفت إحداهما مستوطنة بصواريخ قصيرة المدى، واستهدفت الأخرى قوة إسرائيلية في خانيونس بقطاع غزة.
 
وجاء في بيان للكتائب: "قصفنا مستوطنة (ماجين) بمنظومة صواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا".
 
أما العملية الثانية، فقد استهدفت قوة إسرائيلية مشاة مكونة من 11 جنديًا بقذيفة مضادة للأفراد في بلدة عبسان شرق خانيونس، مما أسفر عن إصابات في صفوفهم بين قتلى وجرحى.
 
وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تطورات إيجابية في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
 
يأتي ذلك بعد أن عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، جلسة طارئة تحت عنوان "إطلاق سراح المختطفين"، وهي خطوة وُصفت لاحقًا بأنها محاولة للتضليل تزامنًا مع الهجوم الإسرائيلي على إيران.
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