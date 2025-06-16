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الرئيس الإيراني: لا نسعى للتسلط وإسرائيل تسعى لضرب المسلمين واحدا تلو الآخر

16
JUNE
2025
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قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى للتسلط، في حين أن إسرائيل هي من تسعى لضرب المسلمين واحدا تلو الآخر وفرض إملاءاتها عليهم.

وفي تصريحات جديدة نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء صباح اليوم الاثنين، أكد بزشكيان أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي "بناء على سياسات المرشد وهذا اعتقاد راسخ لدينا".

وأضاف أن بلاده لم تكن من ترك المفاوضات (بشأن ملفها النووي) وما نطالب به هو حقنا القانوني"، مؤكدا أنه لا يحق لأحد أن يسلب إيران حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبها.

في الوقت نفسه، قال بزشكيان إن إيران صامدة بكل قوة ولا تخشى شيئا وتطلب من شعبها الصبر على الأزمات التي فرضها الكيان المتوحش، على حد وصفه.

ووجه الرئيس الإيراني انتقادات حادة للولايات المتحدة وقال إنها "تمارس البلطجة وتخالف القوانين الدولية بالسماح لإسرائيل بالاعتداء علينا".

الجزيرة
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